"Красиво и сексуально": украинская певица засветила грудь и вызвала восторг в сети

Украинская певица и телеведущая Ольга Цибульская взбудоражила сеть фото, на котором она позировала в платье с глубоким декольте. Так, пользователи сети оставили артистке множество комплиментов.
Снимок Цибульская разместила на своей странице в Instagram.
Ольга Цибульская
articles.t1.ua
Я випрала 1000 долларів😂Якось лишила в речах гроші і згадала про їх чистоту лише вночі, коли машинка перейшла в режим сушки🤭Що я відчула❓Стрес. Але тоді ж пообіцяла собі, що буде той момент, коли ця суму я з легкістю витрачу за день і не відчую нічого страшного🤦🏽♀️Будь-який момент можна перетворити в задоволення.🔆Навіть прання стало приємною аромо терапією🔥💋А ти б на що витратив свою 1000$? Ароматерапія від 🔥Losk 💋 Його сорочки матимуть такий смачний аромат, що тобі точно захочеться приревнувати до чужих парфумів. Але без паніки! Це супер кайфові пахощі Балтійського лотосу. Хоча Losk відповідає тим самим високим стандартам та виробляється в ЄС, як і твої улюблені парфуми. 💃🏽🥰Приємний бонус - формула 6-ти ензимів, яка впорається з будь-якими плямами.👍🏻💋
"Новый имидж: брутально-красивая", "Нереально шикарная", "Красотка", "Олечка, ты просто секси", "Очень красиво и сексуально", - пишут в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL, Цибульская поделилась очень откровенным снимком, показав поклонникам ягодицы, и рассказала о сложностях работы певицей.
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