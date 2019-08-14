"Красиво и сексуально": украинская певица засветила грудь и вызвала восторг в сети

Украинская певица и телеведущая Ольга Цибульская взбудоражила сеть фото, на котором она позировала в платье с глубоким декольте. Так, пользователи сети оставили артистке множество комплиментов.

Снимок Цибульская разместила на своей странице в Instagram.

Ольга Цибульская articles.t1.ua

"Новый имидж: брутально-красивая", "Нереально шикарная", "Красотка", "Олечка, ты просто секси", "Очень красиво и сексуально", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, Цибульская поделилась очень откровенным снимком, показав поклонникам ягодицы, и рассказала о сложностях работы певицей.

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