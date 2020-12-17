Старость им к лицу: красотки Мерил Стрип, Катрин Денев и другие, которым далеко за 60

Мэрил Стрип, Катрин Денев, Софи Лорен и другие актрисы Голливуда доказали миру, что возраст – это только цифра, которая ничего не значит.

Можно бесконечно восхищаться идеальными голливудскими актрисами 20-ти с лишним лет, а можно посмотреть, как выглядят Мэрил Стрип, Софи Лорен, Катрин Денев и понять, кто достоин настоящих комплиментов. OBOZREVATEL собрал фото звезд старше 60 лет, чья внешность ни капельки не выдает их возраст.

Мэрил Стрип, 71 год

Оскароносная Мэрил Стрип всегда выглядела и продолжает выглядеть с иголочки: элегантные наряды, идеально подобранный макияж, женственные манеры. При этом, в 71 год актриса не увлекается пластическими операциями и не стесняется морщин. Благородная и естественная красота отличает Стрип от звезд, значительно моложе ее.

Софи Лорен, 86 лет

Обладательница звезды на Голливудской "Аллее славы" Софи Лорен продолжает сводить с ума мужчин и в 86-летнем возрасте. Обычно возраст женщины выдает шея и область декольте, что не скажешь о Лорен. Актриса шикарно выглядит в открытых платьях, а секрет ее молодости прост – звезда всегда хорошо спит, питается по средиземноморской диете и не грустит по пустякам.

Катрин Денев, 77 лет

Сколько бы лет не исполнялись шикарной Катрин Денев – она остается воплощением французского шика. Катрин Денев не гонится за модными процедурами омоложения, а просто наслаждается своей привлекательностью. При этом, актриса всю жизнь не отказывала себе в курении – это страсть Катрин, от которой она не может отказаться даже ради красоты.

Джессика Лэнг, 71 год

Звезда сериала "Американская история ужасов" и множества фильмов Джессика Лэнг и в 71 год приковывает к себе взгляды сильного пола. Джессика выбирает строгий стиль по возрасту и пышные укладки. Безупречный вкус и чувство стиля дает право Лэнг быть одной из самых красивых звезд Голливуда в возрастной категории 60+.

Сьюзен Сарандон, 74 года

Популярная американская актриса и обладательница множества кинонаград Сьюзен Сарандон не отказывает себе в общении с бойфрендами на 30 лет моложе. При этом, актриса не пытается молодиться и обмануть природу. Очевидно, что мужчин притягивает в Сарандон не упругая кожа, а нечто большее, например, улыбка на миллион и то, как блестят ее глаза.

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