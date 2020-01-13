"Красивая грудь": Семенович завела сеть горячими фото в купальнике

Российская певица Анна Семенович поделилась новыми фото, на которых показала аппетитные формы.

Так, горячие снимки, сделанные во время отдыха на Сейшельских Островах, звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Анна Семенович Instagram @ann_semenovich

На фотографиях Семенович позирует в бассейне в сексуальном купальнике, который выгодно подчеркнул соблазнительное декольте певицы.

"Я каждый день жадно смотрю на эти красоты и хочу сохранить их в своей памяти. Это теплое солнце ласкает мою кожу, а океан качает на волнах, щебетание птичек успокаивает в тенечке и я сладко засыпаю. Ценю каждое мгновение своей жизни и благодарю вселенную за возможности", – подписала снимки Анна.

Поклонники не смогли пройти мимо эффектных кадров. В комментариях фанаты засыпали звезду комплиментами:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Анна Семенович призналась, что страдает от генетической патологии под названием гигантомастия и ей пришлось сделать операцию по уменьшению груди.

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