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2 января • обновлено в 10:26
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"Красивая грудь": "любовница" Меладзе засветила аппетитные формы в сексуальном белье

2.3т
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Солистка группы "ВИА Гра" Эрика Герцег, которой приписывают роман с продюсером Константином Меладзе, поделилась горячим фото.

Соблазнительный снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Эрика Герцег

Эрика Герцег

Instagram @erikaherceg

Новости
"Вынуждена оправдываться": солистка "ВИА Гры" удивила признанием о романе с Меладзе

На фотографии Эрика позирует в сексуальном черном белье, которое подчеркнуло шикарную фигуру певицы. Образ завершали черные чулки и яркий макияж.

"Первое фото в 2020 году. Я желаю всем, и себе в том числе, держаться подальше от сладкого и мучного, беречь свое здоровье и регулярно заниматься спортом! Помните: все в наших руках. Успех ждет нас", – подписала фото Герцег.

Поклонники засыпали звезду восторженными комментариями:

"Красивая грудь": "любовница" Меладзе засветила аппетитные формы в сексуальном белье
"Красивая грудь": "любовница" Меладзе засветила аппетитные формы в сексуальном белье
"Красивая грудь": "любовница" Меладзе засветила аппетитные формы в сексуальном белье
"Красивая грудь": "любовница" Меладзе засветила аппетитные формы в сексуальном белье
"Красивая грудь": "любовница" Меладзе засветила аппетитные формы в сексуальном белье

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Вера Брежнева отреагировала на слухи о романе мужа Константин Меладзе с солисткой группы "Виа Гра" Эрикой Герцег.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Автор
Анна Михно
Персона
Эрика Герцег
Место
Украина
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Южный Гарик
Южный Гарик
В каком месте она звезда?
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