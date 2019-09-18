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18 сентября • обновлено в 18:28
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"Красавчик, уважение!" Ургант подорвал сеть заявлением о приговоре Устинову

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Российский актер и шоумен Иван Ургант прокомментировал в вечернем шоу приговор актеру Павлу Устинову за то, что тот во время массовых задержаний якобы вывихнул плечо ОМОНовцу.

Ведущий тонко высмеял "работающую, как часы московскую судебную систему", "взвешенное и очевидное" решение суда (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

В частности, Ургант обратил внимание на тот факт, что судебный процесс прошел молниеносно. Особенно он подчеркнул, что судья даже не стал смотреть видео задержания.

Ургант отреагировал на приговор Устинову

Ургант отреагировал на приговор Устинову

"Главный вопрос: как фамилия того судьи, который с такой скоростью провел судебное слушание и вынес такое четкое решение? Судья Криворучко. Пока вроде все нормально", – сказал шоумен.

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Что примечательно, шоу Урганта транслируется на главном федеральном канале страны. Пользователей восхитило, что ведущий затронул острую тему и не побоялся высмеять беззаконие в России прямо во время вечернего шоу.

"Правду по федеральным каналам только через иронию передавать и остается", "Это самый лучший и смелый поступок на ТВ в поддержку Устинова", "Ургант не молчит. Будь молодец", "Ургант красавчик. Не в первый раз важные темы поднимает. Уважение", "В такие моменты появляется надежда на то, что у России есть будущее", – отреагировали пользователи.

"Красавчик, уважение!" Ургант подорвал сеть заявлением о приговоре Устинову
"Красавчик, уважение!" Ургант подорвал сеть заявлением о приговоре Устинову

Как сообщал OBOZREVATEL, на протестах 3 августа Устинов якобы вывихнул плечо бойцу ОМОНа Александру Лягину. 16 сентября стало известно, что суд в Москве приговорил Павла на 3,5 года колонии, что вызвало волну негодования в сети.

Позже российские звезды устроили в соцсетях акцию в поддержку актера. За Устинова заступились Ксения Собчак, Кристина Асмус, Елизавета Боярская, Сергей Лазарев, Сергей Шнуров, МАксим Галкин, Влад Топалов и многие другие знаменитости. Все они требовали освободить актера.

К коллегам присоединился и комик Семен Слепаков, написавший гневный пост по поводу беспредела в России на фоне полнейшей свободы в действиях силовых структур.

18 сентября в Москве, возле администрации президента РФ, начался массовый пикет в поддержку актера.

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Персоны
Иван Ургант Павел Устинов
Место
Россия Москва
Теги
шоу-бизнес скандалы Новости России
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Николаев Олег
Николаев Олег
Хайп из ничего.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Как пошутил Путин: «Подумаешь, в Москве посадили одного актера после участия в акциях протеста. При Сталине посадили бы весь театр».
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Он Алекс
Он Алекс
Цуканов Евгений, ну да, одним меньше или больше...для путинской рф, люди не больше чем щепки для сталина ...отличие сталинского прошлого от путинского настоящего, только в проблеме обмена информацией про преступления, сталин в наши времена, вёл бы себя как путин.. один в один ....
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