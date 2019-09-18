"Красавчик, уважение!" Ургант подорвал сеть заявлением о приговоре Устинову

Российский актер и шоумен Иван Ургант прокомментировал в вечернем шоу приговор актеру Павлу Устинову за то, что тот во время массовых задержаний якобы вывихнул плечо ОМОНовцу.

Ведущий тонко высмеял "работающую, как часы московскую судебную систему", "взвешенное и очевидное" решение суда (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

В частности, Ургант обратил внимание на тот факт, что судебный процесс прошел молниеносно. Особенно он подчеркнул, что судья даже не стал смотреть видео задержания.

Ургант отреагировал на приговор Устинову

"Главный вопрос: как фамилия того судьи, который с такой скоростью провел судебное слушание и вынес такое четкое решение? Судья Криворучко. Пока вроде все нормально", – сказал шоумен.

Что примечательно, шоу Урганта транслируется на главном федеральном канале страны. Пользователей восхитило, что ведущий затронул острую тему и не побоялся высмеять беззаконие в России прямо во время вечернего шоу.

"Правду по федеральным каналам только через иронию передавать и остается", "Это самый лучший и смелый поступок на ТВ в поддержку Устинова", "Ургант не молчит. Будь молодец", "Ургант красавчик. Не в первый раз важные темы поднимает. Уважение", "В такие моменты появляется надежда на то, что у России есть будущее", – отреагировали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, на протестах 3 августа Устинов якобы вывихнул плечо бойцу ОМОНа Александру Лягину. 16 сентября стало известно, что суд в Москве приговорил Павла на 3,5 года колонии, что вызвало волну негодования в сети.

Позже российские звезды устроили в соцсетях акцию в поддержку актера. За Устинова заступились Ксения Собчак, Кристина Асмус, Елизавета Боярская, Сергей Лазарев, Сергей Шнуров, МАксим Галкин, Влад Топалов и многие другие знаменитости. Все они требовали освободить актера.

К коллегам присоединился и комик Семен Слепаков, написавший гневный пост по поводу беспредела в России на фоне полнейшей свободы в действиях силовых структур.

18 сентября в Москве, возле администрации президента РФ, начался массовый пикет в поддержку актера.

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