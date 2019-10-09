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9 октября • обновлено в 18:47
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Красавчик или нет? Кому из звезд Голливуда идет борода

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В жизни каждого мужчины однажды наступает момент, когда он бескомпромиссно откладывает в сторону бритву и решает кардинально поменять все. Так в его быт приходит борода. Хорошо, если решение настигает до того, как побрита щека, в противном случае придется ограничиться полумерой: усами.

OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как выглядят знаменитости с бородой и без. И выбрать понравившийся вариант.

OBOZREVATEL предлагает пройти опрос на тему того, кто самая сексуальная звезда Украины.

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Место
США
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