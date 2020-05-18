Крапивина рассказала, сколько зарабатывает Лобода на корпоративах

Российский ведущий Сергей Минаев, который недавно заявил, что украинская певица Светлана Лобода делает "ху*вую музыку", взял интервью у ее продюсера Нателлы Крапивиной. Так, в ходе разговора стало известно, сколько певица зарабатывает на корпоративах.

О заработке своей подопечной Крапивина рассказала в прямом эфире, который Минаев провел на своей странице в социальной сети Instagram.

Светлана Лобода

"Цена варьируется от удаленности от Москвы. В Москве, в Барвихе от трех до десяти миллионов. Ну, на самом деле есть свадьбы – это один ценник. Свадьбы артисты не очень любят. Есть корпоратив большой компании, просто корпоратив, когда гуляют сотрудники – это другой ценник. Время года определяет, допустим, когда ты понимаешь, что сентябрь не самый хлебный месяц, ты уже опускаешься в цене", – заявила Крапивина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Светлана Лобода показала, как выглядит без косметики и фотошопа.