Крапивина о романе Лободы и Линдеманна: они как-то разберутся, это не продюсерская история

Продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина высказалась о романе артистки с солистом рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

По ее словам, в их личную жизнь лучше не вмешиваться. Об этом Крапивина заявила в интервью на YouTube-канале Ксении Собчак (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Это не продюсерская история, это связано с личной жизнью, и я это не комментирую. Я не хотела бы эту тему комментировать, потому что мы потом это не согласуем. А, во-вторых, это ее личная история, и я туда не погружаюсь. Абсолютно никакого продюсерского умысла в этом не было", – сообщила продюсер Лободы.

На что Собчак ответила, что со стороны это выглядит не совсем понятно и благоразумно.

"Ты же понимаешь, как странно это со стороны выглядит? Какой-то чувак, который все время фотографируется с какими-то женщинами, но никак ничего не комментирует. При этом растет ребенок, которому рано или поздно придется что-то объяснять", – сказала ведущая.

Крапивина добавила, что Лобода и Линдеманн как-то разберутся со всем этим. И подчеркнула, что это не ее история.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лобода родила вторую дочь в 2018 году в одном из лучших госпиталей Лос-Анджелеса (США). Роды принимали сразу девять специалистов, при этом в родильном зале артистка находилась одна.

В СМИ сообщали, что Лобода была беременна от солиста культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, и эта новость повлекла ажиотаж в соцсетях.

Также обсуждались слухи, что отцом ребенка является один из украинских поп-исполнителей, в то время как имя Тилля используется "для отвода глаз".