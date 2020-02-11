"Козлы и козлихи": Ницой жестко раскритиковала жюри и участников нацотбора на Евровидение

Украинская писательница Лариса Ницой резко высказалась о жюри украинского национального отбора на конкурс Евровидение-2020 и певице Assol, которая участвовала в отборе с песней "Save It". Ницой не понравилось, что члены жюри и артистка говорят на русском языке.

На своей странице в Facebook писательница рассказала, что довольна всеми участниками нацотбора, так как они на сцене говорили на украинском языке, кроме Assol, которая "перескакивает с украинского на русский, даже не замечая этого".

Писательница Лариса Ницой galinfo.com.ua

"Дорогое дитя, Ассоль! Представим, что ты едешь представлять нашу нацию. Украинскую нацию. Твои интервью будут показывать на весь мир. Ты будешь говорить свое интервью на английском, хорошо. Если случится русскоязычный журналист, а он случится, ты ему ответишь на русском? И это будут транслировать на весь мир? Твой москворотый ответ? ... Тебе, дитя, кажется, безразлично, на каком языке говорить. Но не безразлично нам, украинцам", – написала Ницой.

Называя россиян "московитами", а русский язык – "московским", Ницой также не обошла вниманием членов жюри и организаторов шоу, отметив, что презирает их, и обозвав козлами.

"Ладно, Ассоль просто еще не обучена уважать украинский. А вот жюри, эксперт и редакторы шоу демонстративно все годы украинский не уважают. Они все козлы. Да, профессионалы. За профессионализм – молодцы. За профессионализм можно уважать. За общение на московском – презираю. За редакционную политику так им общаться, на московском, не сами же они решили, это же им так сказали (Тина с Притулой будут говорить на украинском, Данилко, Квинта и крутой чувак с Хит-фм будут говорить язом). Вот за это вы все козлы", – заявила писательница.

По ее словам, русский язык не является родным для украинцев и никогда не был таковым, а "московиты" убивали украинцев миллионами, морили голодом, уничтожали, поэтому украинцы вынуждены были заговорить на их языке.

"Какого черта вы сегодня на нем говорите? Потому что это ваш родной язык? Он не родной, вы его просто выучили. Вы лжецы и слабаки. Вы думаете о себе и не думаете о стране. О народе. О нации. А нация наша называется украинской. И ваш украинский язык нас бы только усиливал. А вы ослабляете. И это вы те крючки, которые цепляют нас к московитам. Меловин – красавчик. Вышел на сцену и снова говорил на украинском. Бомбезный! Пусть тебе везет, наша звездочка! Ничего, когда-то козлы тоже станут людьми и заговорят на украинском. Эх, Украина, моя радость. Так хочется думать, что все у нас будет хорошо", – добавила Ницой.

Кроме того, писательница жестко высказалась об участниках второго полуфинала нацотбора, который должен состояться в субботу, 15 февраля.

"Все участники украиноязычные, кроме одной девичьей группы. Какие-то русскоязычные козлихи решили представлять украинскую нацию. Или это не они решили, это их назначили быть козлихамы? Интересно, как на СТБ решают, кому говорить на московском? Это же специальное чье решение. Спецразработки, чтобы не дай бог не заговорили все на украинском. Так как назначают? Жребии тянут, или просто пальцем тычут: "Ты и ты – москвоязом!". Чтобы не забывали о мышебратья. А то действительно все подумают, что в Украине живут украинцы и это украинская земля", – написала Лариса Ницой.

Национальный отбор на "Евровидение-2020" стартовал в Украине 16 октября 2019 года. Как сообщал OBOZREVATEL, в этот раз организаторы ужесточили правила отбора, не допустив артистов, которые после 15 марта 2014 года участвовали в любых публичных или частных мероприятиях в России, в Крыму и на оккупированной части восточной Украины.

8 февраля 2020 года состоялся первый полуфинал нацотбора. По результатам зрительского и судейского голосований в финал прошли KRUTЬ, Jerry Heil и группа Go-A. Следующие прямые эфиры состоятся 15 и 22 февраля на телеканалах "UA: ПЕРШИЙ" и СТБ.

Во втором полуфинале нацотбора за место в финале будут бороться MOONZOO feat. F.M.F. Sure, FO SHО, Элина Иващенко, Александр Порядинский, GARNA, KHAYAT, David Axelrod и TVORCHI.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал