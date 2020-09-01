Козловский сообщил, что снова поступил в вуз

Украинский певец Виталий Козловский сообщил, что стал студентом Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств.

Как написал артист на своей странице в Instagram, теперь он будет получать степень магистра на факультете музыкального искусства. Отметим, в начале 2000-х знаменитость учился на факультете журналистики во Львовском университете имени Франко.

"Во время карантина я понял, что просто не действовать – не могу. И любое свободное время хочу использовать для развития, повышать свой профессиональный уровень. Поэтому события в этом году значительно ускорили мое решение, о котором я думал уже давно. Когда, если не сейчас? Не хочу в старости жалеть о том, что чего-то не успел, не сделал, не попробовал, отложил на потом", – пояснил Козловский.

Козловский снова стал студентом. M1

Также певец добавил, что не только будет учиться в вузе, но и попробует себя в роли преподавателя. По его мнению, когда получаешь новые знания и делишься своими наработками, то процесс обучения будет более эффективным и интересным.

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