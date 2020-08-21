Козловский: первый секс у меня был в семь лет

Украинский певец Виталий Козловский признался, что первый секс у него был очень рано – в семь лет.

Так, по словам артиста, интимная близость у него произошла с подругой, которая была на 3 года старше его. Об этом Козловский сообщил в эфире программы "Ж F*CKTOR", которая выходит на YouTube (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"У меня была подружка детства, с которой мы росли вместе. Мне было 7 лет – она на 3 года старше. В один прекрасный день мы встретились, погуляли, пообщались и поняли, что нужно идти домой и "поимпровизировать". Она включила видеомагнитофон и мы смотрели, как дядя с тетей занимались сексом. И после этого началась практика. Она просто сказала: "Ну давай!". И все произошло", – рассказал Козловский.

Виталий Козловский рассказал о первом сексе в семь лет

Также он добавил, что после того случая они еще не раз занимались сексом. Иногда это происходило во время того, когда чьи-то родители были дома.

"Это происходило с какой-то там периодичностью. Это была для нас игра. У нас были разные ролевые игры. Иногда это происходило, когда родители были дома, в любой момент они могли зайти в комнату", – подытожил певец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский певец Виталий Козловский откровенно рассказал о своей ориентации.

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