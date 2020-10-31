Виталий Козловский: COVID-19 не удалось избежать и моей семье. Интервью

Украинский певец Виталий Козловский рассказал о последствиях коронавируса, которые коснулись его семьи.

За время пандемии COVID-19 артист пересмотрел свои взгляды на жизнь и решил открыть в себе новые возможности.

В эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL певец рассказал, как его отец перенес коронавирус, поделился мнением о выступлениях знаменитостей во время пандемии и сообщил о том, как карантин изменил его жизнь.

– В последнее время вы стали редко появляться в светских новостях. Почему?

– Я никогда не был тусовщиком, которого хлебом не корми – дай только походить по светским ивентам. Очень избирательно отношусь к таким мероприятиям, от предложений просто прийти "засветиться и поторговать лицом" всегда отказываюсь. Лучше я поработаю на студии над новой песней, проведу репетицию с музыкантами, позанимаюсь в спортивном зале, уделю время своим близким или студентам, которым я преподаю. Сделаю то, что будет на пользу или моему профессиональному развитию, или хотя бы мне в радость. По такому же принципу я делюсь новостями из своей жизни. С удовольствием рассказываю о творческих новинках и планах, о путешествиях, впечатлениях, пишу стихи – в общем чем-то интересным, что я узнал и почувствовал. И считаю, это смешным и нелепым высасывать из пальца любую ерунду, лишь бы о тебе написали. Достаточно того, что журналисты сами с этим прекрасно справляются. Могу просто выставить в Instagram житейское фото без всяких скрытых смыслов, и оно тут же становится почвой для абсурдных заголовков в духе "Виталий Козловский страдает от неразделенной любви", "Виталий Козловский чем-то хвастается, обольщает, соблазняет" и все в таком духе. Друзья иногда ради шутки высылают мне эти "шедевры" от разных СМИ. Могу посмеяться вместе с ними.

– Как сейчас обстоят дела с работой для артистов во время пандемии? Чем вы занимались на жестком карантине?

– Скажу так – по нашей индустрии, и лично по мне, карантин ударил. И угнетают не столько ограничения, которые по логике вещей отчасти уместны, сколько двойные стандарты в отношении шоу-бизнеса. Самолеты и поезда с полной посадкой, политические митинги – все это разрешено, в то время как в концерте артиста на открытом воздухе видят корень зла и рассадник вируса. Мне кажется, из-за такой непоследовательности и двойного дна в подходах - карантин многие не воспринимают всерьез. Не говоря уже о том, что шоу-бизнес – это не только веселье, песни и пляски, как некоторые думают. Это дорогая деятельность, она требует постоянных инвестиций. Плюс за каждым артистом стоят сотни людей, у которых есть семьи, дети, родители, у них есть финансовые обязательства. За 16 лет своей творческой деятельности я не позволял себе отдых больше 6 дней. Мне было элементарно совестно и неспокойно греться на солнышке, зная о рабочих процессах, требующих моего присутствия и участия. А когда наступил карантин и парализовал все сферы деятельности, я впервые за все эти годы смог выспаться и расслабиться без угрызений совести. Поэтому поначалу воспринял карантин как непредвиденный и приятный отпуск.

Виталий Козловский во время выступления

– В начале карантина у многих появился страх, стресс и депрессия на фоне новостей о пандемии. Коснулось ли вас это?

– Масштабную закупку продуктов в начале пандемии я сделал. Не столько в силу паники, сколько в силу ответственности за своих близких людей. Меры предосторожности – маски, антисептики – предпринимал, но без излишних стрессов. Скорее, волновался за отца. Он у меня пожилой человек, входящий во все возможные группы риска по осложнениям. Папу, кстати не уберег. На COVID-19 он все же заболел, со всеми вытекающими последствиями – реанимацией и двусторонней пневмонией, и окончательно не восстановился до сих пор. И я скажу, что полное понимание масштабов пандемии пришло ко мне только после этого. Скорая ехала к папе 7,5 часов, мест в больницах не хватает, люди лежат в коридорах, персонала тоже не хватает. Чтобы сделать срочную компьютерную томографию легких, нужно ждать очереди в несколько дней и делать ночью. В такой ситуации рассчитывать на адекватную помощь медицинской системы – это утопия. Поэтому всех призываю беречь свое здоровье, а также помогать себе самим.

Виталий Козловский с отцом

– Какую первую страну вы посетите после карантина?

– Я человек спонтанный, не люблю планировать отдых задолго до, поэтому о стране подумаю тогда, когда появится возможность эти планы тут же превратить в действия. А вообще я не могу сказать, что меня вводит в большое уныние именно невозможность летать за границу. Этим летом открыл для себя много мест в Украине, где можно хорошо провести время. Это мой родной Львов, Одесса, Карпаты. Очень красиво на Коростышевском карьере. По большому счету, даже под Киевом у меня есть свои секретные места, куда я выезжал во время карантина, чтобы полюбоваться закатами над водой – это на Киевском море.

– Что ждать от вас в будущем? Готовите ли какой-то проект?

– Готовлю к премьере и снимаю клип на новую песню "Мала, танцюй". Когда выпустил трек "Мала", некоторые подумали, что он о маленькой девушке. Да нет же, она о состоянии души, независимо от возраста. Хоть в 10, хоть в 80 лет в моменты предательства, неуверенности, разочарования, женщина нуждается в сильном плече, поддержке, заботе и таких важных словах: "Я рядом, я поддерживаю тебя, все будет хорошо". И эта песня раскрыла для меня самого мое призвание как артиста: мысленно обнимать и поддерживать каждую, которой это так нужно. Ведь "маленькая девочка" живет в каждой. "Мала танцюй" – это продолжение истории. Я верю в эту песню, мне самому она очень нравится и хочется, чтобы моя аудитория уже поскорее ее услышала.

Виталий Козловский с наградой на "Українській пісні року" Пресс-служба

– Планируете ли вы выходить на мировой уровень в музыке?

– Здоровые амбиции и желание заявить о себе как можно шире – это, мне кажется, естественное желание каждого, кто приходит в шоу-бизнес. Другое дело, что музыка и тексты многих украинских исполнителей, и мои, в том числе – имеют некий колорит, и с точки зрения души, образов – они направлены на понимание и чуткое восприятие именно нашими людьми. И мне кажется, это классно, петь для людей, о том, что им близко. А наши земляки есть везде - и в Европе, и в Америке, и в Турции. Список большой. И там я с удовольствием для них выступаю.

– Как у вас обстоят дела на личном фронте? Готовы ли вы показать девушку всему миру?

– Личная жизнь для меня перестала быть фронтом, наоборот стала вдохновением и местом силы в моей жизни. Поэтому стараюсь максимально отложить во времени тот момент, когда личное станет публичным.

Виталий Козловский рассказал о новой возлюбленной. Пресс-служба

– В каких отношениях вы сейчас со своей бывшей девушкой Раминой Эсхакзай?

– Мы не общаемся. Не потому, что это какая-то принципиальная или больная тема для меня, а потому, что никаких точек соприкосновения у нас нет. В моей жизни это перевернутая страница.

– Расскажите подробнее своем старте в учебе? Для чего вам это? И как вы будете совмещать карьеру артиста с учебой? У вас не было желания переквалифицироваться с артиста в педагоги?

– Переквалификация – ни в коем случае, но совмещаю с удовольствием. Толчком к принятию решения стал карантин. Я отдохнул, выспался, восстановился и очень быстро понял, что бездействие – это не моя история. Раз уж так сложились обстоятельства, буду использовать время с максимальной пользой. Сегодня я студент и преподаватель Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств. Получаю второе высшее образование, на этот раз – профильное музыкальное, в квалификации магистра. И параллельно преподаю студентам практические занятия по вокалу. Такую схему считаю целесообразной вдвойне: я повышаю свой уровень и получаю нужные мне теоретические знания, а своим студентам передаю практические стороны профессии. Из своего опыта знаю от выпускников "творческих" вузов о том, что теории они обучаются в полной мере, но "выходя в профессию", имеют слабое представление, что делать и как взаимодействовать с профильной сферой на практике. Именно на этом стараюсь строить свои занятия с ними. И по мере ослабления карантинных ограничений, планирую, что наши практикумы будут выходить за пределы стен академии - на концерты, репетиции, в студии звукозаписи, теле-и радиоэфиры.

Виталий Козловский поступил в университет и стал преподавателем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Козловский рассказал, когда у него был первый секс.