Кожаные шорты и ботфорты: Дженнифер Лопес поразила стильным образом. Фото

Люди 09:17, 19.06.2020

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отправилась на студию звукозаписи в кожаных мини-шортах, замшевом пиджаке и ботфортах на высоком устойчивом каблуке.

Серию снимков, на которых позирует в стильном наряде кирпичного цвета, 50-летняя звезда опубликовала у себя в Instagram.

Дженнифер Лопес (Источник – Страница Дженнифер Лопес в Instagram)

Свой образ Джей Ло дополнила крупными солнцезащитными очками, серьгами-кольцами и небольшой белой сумочкой.

Дженнифер Лопес (Источник – Страница Дженнифер Лопес в Instagram)
Дженнифер Лопес (Источник – Страница Дженнифер Лопес в Instagram)

Под замшевым пиджаком скрывалась белая майка с глубоким декольте и вырезом на спине.

Дженнифер Лопес (Источник – Страница Дженнифер Лопес в Instagram)

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, раскрыт простой и дешевый секрет того, как Дженнифер Лопес удается поддерживать себя в идеальной форме.

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