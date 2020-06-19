Кожаные шорты и ботфорты: Дженнифер Лопес поразила стильным образом. Фото

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отправилась на студию звукозаписи в кожаных мини-шортах, замшевом пиджаке и ботфортах на высоком устойчивом каблуке.

Серию снимков, на которых позирует в стильном наряде кирпичного цвета, 50-летняя звезда опубликовала у себя в Instagram.

Дженнифер Лопес (Источник – Страница Дженнифер Лопес в Instagram)

Свой образ Джей Ло дополнила крупными солнцезащитными очками, серьгами-кольцами и небольшой белой сумочкой.

Дженнифер Лопес (Источник – Страница Дженнифер Лопес в Instagram)

Дженнифер Лопес (Источник – Страница Дженнифер Лопес в Instagram)

Под замшевым пиджаком скрывалась белая майка с глубоким декольте и вырезом на спине.

Дженнифер Лопес (Источник – Страница Дженнифер Лопес в Instagram)

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, раскрыт простой и дешевый секрет того, как Дженнифер Лопес удается поддерживать себя в идеальной форме.