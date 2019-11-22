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22 ноября • обновлено в 03:15
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Экс-"ВИА Гра" схватилась за пышную грудь и заворожила поклонников

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Бывшая участница группы "ВИА Гра", российская телеведущая и актриса Татьяна Котова заворожила фанатов новым соблазнительным снимком.

Звезда позировала в платье с глубоким декольте, держась двумя руками за пышную грудь. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Танцы всегда помогают нам выразить свои эмоции и чувства! А еще танцевальные движения разгоняют кровь в теле и увеличивают уровень гормона счастья, что поднимает нам настроение в любой ситуации, проверено! И главное, что это заряжает энергией на целый день не только нас, но и окружающих. Делись своими танцами – делись настроением", – подписала она под фото, на котором соблазнительно держит зубами цветок.

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🌸 Танцы всегда помогают нам выразить свои эмоции и чувства! 💃🏼 А ещё танцевальные движения разгоняют кровь в теле и увеличивают уровень гормона счастья, что поднимает нам настроение в любой ситуации, проверено! И главное, что это заряжает энергией на целый день не только нас, но и окружающих 🤗 Делись своими танцами- делись настроением! ⠀ Ссылка на мою новую песню #ТанцуйДевочка в #stories 🔝

Публикация от ТАТЬЯНА КОТОВА (@kottova)

Фолловеры певицы отметили в комментариях, что кадр получился очень ярким и напомнил о лете.

"Суперская", "Какое фото горячее и живое", "Какое солнечное у вас фото. Сразу лето закончилось", "Очень красивая, не оторвать взгляд", "Роскошная", – отреагировали поклонники.

Экс-"ВИА Гра" схватилась за пышную грудь и заворожила поклонников
Экс-"ВИА Гра" схватилась за пышную грудь и заворожила поклонников

instagram/kottova

instagram/kottova

Татьяна Котова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Котова анонсировала выход новой песни, проиллюстрировав фотографией, выполненной в голливудском стиле. Она позировала в роскошном платье и платке на голове.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Татьяна Котова
Теги
Красота фотографии фотосессия шоу-бизнес
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