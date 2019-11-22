Экс-"ВИА Гра" схватилась за пышную грудь и заворожила поклонников

Бывшая участница группы "ВИА Гра", российская телеведущая и актриса Татьяна Котова заворожила фанатов новым соблазнительным снимком.

Звезда позировала в платье с глубоким декольте, держась двумя руками за пышную грудь. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Танцы всегда помогают нам выразить свои эмоции и чувства! А еще танцевальные движения разгоняют кровь в теле и увеличивают уровень гормона счастья, что поднимает нам настроение в любой ситуации, проверено! И главное, что это заряжает энергией на целый день не только нас, но и окружающих. Делись своими танцами – делись настроением", – подписала она под фото, на котором соблазнительно держит зубами цветок.

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Фолловеры певицы отметили в комментариях, что кадр получился очень ярким и напомнил о лете.

"Суперская", "Какое фото горячее и живое", "Какое солнечное у вас фото. Сразу лето закончилось", "Очень красивая, не оторвать взгляд", "Роскошная", – отреагировали поклонники.

instagram/kottova Татьяна Котова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Котова анонсировала выход новой песни, проиллюстрировав фотографией, выполненной в голливудском стиле. Она позировала в роскошном платье и платке на голове.

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