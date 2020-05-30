Костромичева призналась, как муж относиться к ее откровенным фото: горячая подборка

Знаменитая украинская супермодель, ведущая проекта "Топ-модель по-украински" Алла Костромичева рассказала, как муж относиться к ее откровенным фотосессиям.

Так, по словам звезды, ей очень повезло с возлюбленный – он совершенно не ревнивый. Кроме того, Алла отметила, что мужу в какой-то степени даже льстит, что она – объект обожания большого количества людей. Об этом изданию OBOZREVATEL сообщила пресс-служба "Нового канала".

Алла Костромичева Фото: instagram/alla

"Когда я составляла себе образ идеального мужа, первым пунктом внесла пожелание, чтобы он не был ревнивым. И этот образ воплотился в реальность. Я так благодарна, что он не ревнивый и нормально относится к моей работе! Думаю, в какой-то степени ему даже льстит, что объект обожания большого количества людей – его жена", – призналась Костромичева.

Алла Костромичева Фото: пресс-служба Нового канала

Далее OBOZREVATEL публикует подборку самых откровенных фото Аллы Костромичевой

Алла Костромичева Фото: пресс-служба Нового канала

Алла Костромичева Фото: пресс-служба Нового канала

Алла Костромичева Фото: пресс-служба Нового канала

Алла Костромичева Фото: пресс-служба Нового канала

Алла Костромичева Фото: пресс-служба Нового канала

Алла Костромичева Фото: пресс-служба Нового канала

Алла Костромичева Фото: пресс-служба Нового канала

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее супермодель Алла Костромичева рассказала, как бороться с лишним весом.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!