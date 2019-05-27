"Космос": Вакарчук восхитил сеть масштабным фото с внезапного концерта в Киеве

Украинский артист Святослав Вакарчук восхитил сеть масштабным фото с концерта группы "Океан Ельзи" в Киеве.

Так, снимок музыкант опубликовал на личной странице в Instagram. Отметим, что он был сделан во время последнего выступления группы, которое состоялось 26 мая на територии ВДНХ, и было приурочено Дню Киева.

"Сколько нас", — написал артист.

Святослав Вакарчук Фото: strana.ua

Концерт группы "Океан Ельзы" Фото: instagram/sviatoslav.vakarchuk

Поклонники пришли в восторг от новой публикации Вакарчука. Многие прокомментировали, что концерт был "просто космос" и "его масштаб впечатляет".

"Это было великолепно. Такая атмосфера", "Масштаб впечатляет, океан эмоций", "Космос", — написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Вакарчук объявил о решении пойти в политику. Он представил свою партию и рассказал, почему хочет попасть в Верховную Раду.

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