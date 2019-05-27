"Космос": Вакарчук восхитил сеть масштабным фото с внезапного концерта в Киеве

Украинский артист Святослав Вакарчук восхитил сеть масштабным фото с концерта группы "Океан Ельзи" в Киеве.
Так, снимок музыкант опубликовал на личной странице в Instagram. Отметим, что он был сделан во время последнего выступления группы, которое состоялось 26 мая на територии ВДНХ, и было приурочено Дню Киева.
"Сколько нас", — написал артист.
Святослав Вакарчук
Фото: strana.ua
Концерт группы "Океан Ельзы"
Фото: instagram/sviatoslav.vakarchuk
Поклонники пришли в восторг от новой публикации Вакарчука. Многие прокомментировали, что концерт был "просто космос" и "его масштаб впечатляет".
"Это было великолепно. Такая атмосфера", "Масштаб впечатляет, океан эмоций", "Космос", — написали люди.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Вакарчук объявил о решении пойти в политику. Он представил свою партию и рассказал, почему хочет попасть в Верховную Раду.
С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.