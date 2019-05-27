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"Космос!" Полуголая звезда российских сериалов похвасталась идеальным телом

1.3тЧитать материал на украинском

Звезда российских сериалов, актриса популярного ситкома "Кухня" Мария Горбань похвасталась в сети стройной и подтянутой фигурой.

Артистка в своем Instagram-профиле опубликовала видео, на котором танцует в нижнем белье и халате.

"Машка отдыхашка", – так подписал Горбань фото в сети. Отметим, что сейчас российская звезда отдыхает в оккупированном Крыму.

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Поклонники артистки были в восторге от фигуры и танцев девушки и писали ей комплименты в сети.

"Машка стройняшка", "Космос", "Скидывай халатик", "Красивей фигуры я еще не видела", "Кошка", "Ты что такая красивая, а?", "Очень сексуальная", "Танцы-шманцы", "Фигура шикарная", "Можно смотреть вечно", – писали в комментариях.

"Космос!" Полуголая звезда российских сериалов похвасталась идеальным телом

Скриншот

"Космос!" Полуголая звезда российских сериалов похвасталась идеальным телом

Скриншот

"Космос!" Полуголая звезда российских сериалов похвасталась идеальным телом

Скриншот

"Космос!" Полуголая звезда российских сериалов похвасталась идеальным телом

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Мария Горбань продемонстрировала оголенное тело, снявшись в ванной. Девушка позировала обнаженной перед зеркалом. Пикантные части тела она прикрывала только руками, а грудь артистки не видна только из-за запотевшей поверхности стекла.

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Персона
Мария Горбань
Место
Россия
Тег
актриса
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