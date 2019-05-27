"Космос!" Полуголая звезда российских сериалов похвасталась идеальным телом

Звезда российских сериалов, актриса популярного ситкома "Кухня" Мария Горбань похвасталась в сети стройной и подтянутой фигурой.

Артистка в своем Instagram-профиле опубликовала видео, на котором танцует в нижнем белье и халате.

"Машка отдыхашка", – так подписал Горбань фото в сети. Отметим, что сейчас российская звезда отдыхает в оккупированном Крыму.

Поклонники артистки были в восторге от фигуры и танцев девушки и писали ей комплименты в сети.

"Машка стройняшка", "Космос", "Скидывай халатик", "Красивей фигуры я еще не видела", "Кошка", "Ты что такая красивая, а?", "Очень сексуальная", "Танцы-шманцы", "Фигура шикарная", "Можно смотреть вечно", – писали в комментариях.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Мария Горбань продемонстрировала оголенное тело, снявшись в ванной. Девушка позировала обнаженной перед зеркалом. Пикантные части тела она прикрывала только руками, а грудь артистки не видна только из-за запотевшей поверхности стекла.

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