"Кошмар, как же так!" Лобода напугала поклонников жуткими синяками

Украинская певица Светлана Лобода, которая ранее собрала целый стадион в Нижнем Новгороде, испугала поклонников жуткими синяками на ногах.

Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram, пояснив, что такова цена успеха в мире шоубиза.

"Вы спрашиваете меня, люблю ли я свою профессию? Очень люблю! Но, как стало уже понятно, чем больше зал, тем больше я хромаю после", – объяснила она.

Светлана Лобода instagram/lobodaofficial

Поклонники были в ужасе из-за синяков Лободы. Ей посоветовали беречь ноги и срочно заняться лечением.

"Ого", "Немедленно мазь "Спасатель", "Колени нужно беречь", "Офигеть", "Жесть", "Как же так", "Кошмар", – отреагировали пользователи. А Николай Басков предложил свой способ лечения: "Надо зацеловать".

Лобода на концерте instagram/lobodaofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, Лобода дала масштабный концерт в Нижнем Новгороде, собрав свой первый стадион. Позже она похвасталась результатами, однако ее заподозрили в алкогольном опьянении из-за несвязной речь и походки.

Также Лобода призналась, что она очень боится высоты, а некоторые номера на ее концертах построены именно на этом.

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