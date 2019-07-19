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"Кошмар, как же так!" Лобода напугала поклонников жуткими синяками

2.8т Читать материал на украинском

Украинская певица Светлана Лобода, которая ранее собрала целый стадион в Нижнем Новгороде, испугала поклонников жуткими синяками на ногах.

Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram, пояснив, что такова цена успеха в мире шоубиза.

"Вы спрашиваете меня, люблю ли я свою профессию? Очень люблю! Но, как стало уже понятно, чем больше зал, тем больше я хромаю после", – объяснила она.

Светлана Лобода

Светлана Лобода

instagram/lobodaofficial

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Поклонники были в ужасе из-за синяков Лободы. Ей посоветовали беречь ноги и срочно заняться лечением.

"Ого", "Немедленно мазь "Спасатель", "Колени нужно беречь", "Офигеть", "Жесть", "Как же так", "Кошмар", – отреагировали пользователи. А Николай Басков предложил свой способ лечения: "Надо зацеловать".

"Кошмар, как же так!" Лобода напугала поклонников жуткими синяками
"Кошмар, как же так!" Лобода напугала поклонников жуткими синяками
"Кошмар, как же так!" Лобода напугала поклонников жуткими синяками
"Кошмар, как же так!" Лобода напугала поклонников жуткими синяками
Лобода на концерте

Лобода на концерте

instagram/lobodaofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, Лобода дала масштабный концерт в Нижнем Новгороде, собрав свой первый стадион. Позже она похвасталась результатами, однако ее заподозрили в алкогольном опьянении из-за несвязной речь и походки.

Также Лобода призналась, что она очень боится высоты, а некоторые номера на ее концертах построены именно на этом.

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Персоны
Светлана Лобода Николай Басков
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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