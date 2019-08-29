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"Кошмар эпилептика": у Алибасова заподозрили проблемы с психикой из-за квартиры

1.6т Читать материал на украинском

Дизайнер Сергей Сапонов заявил, что обстановкой московской квартиры продюсера Бари Алибасова мог бы заинтересоваться психиатр.

Такое мнение он высказал после анализа апартаментов в комментарии изданию "Дни.ру", уточнив, что жилье знаменитости обставлено безвкусно, и является "кичевым, андеграундным и экспрессивным".

"Жилище Алибасова по-настоящему бесценно. А если показать фотографии квартиры психиатру, то, боюсь, у него найдется несколько вопросов к жильцу", — сказал Сапонов.

Алибасов с супругой в спальне

Алибасов с супругой в спальне

instagram/alibasov_nana

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По мнению дизайнера, Алибасов не сможет найти желающих приобрести такую квартирую, если соберется ее продавать.

"Скорее всего, если Бари Каримович решится продать квартиру, найти покупателя на эти квадратные метры в центре Москвы (а стоимость аналогичной по площади квартиры начинаются от 70 миллионов рублей) будет практически невозможно, а то и вообще придется доплатить покупателю", – утверждает дизайнер.

Он также обозвал квартиру Алибасову "кошмаром эпилептика" из-за цветового оформления, однако пожелал продюсеру здоровья.

Алибасов перед журналистами

Алибасов перед журналистами

instagram/alibasov_nana

"Давайте пройдемся по этому "кошмару эпилептика"! Попадая в гостиную, сложно не на начать дышать чаще: наливной черно-белый пол, расходящийся полосами от центрального дерева, ламели которого переходят на потолок, ярко-красная фактурная МДФ стена, черно-белый диван, обтянутый эко-кожей, и группа из красных лаунж-кресел. Эксцентрично? Однозначно! Скорее всего, Бари Каримович не спал ночами и целенаправленно выискивал именно такие предметы мебели", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июня 2019 года продюсер отравился средством для прочистки труб. Его в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в Москве. После этого через полмесяца появилась информация, что и Лидия была госпитализирована после приступа бронхиальной астмы.

Их брак многим пришелся не по душе. После выздоровления на этой почве Алибасов накинулся на свою подругу в прямом эфире, которая всячески обзывала Лидию. Недовольство также выражают со стороны Федосеевой-Шукшиной.

Недавно Ольга заявила, что не понимает отношений ее матери с Алибасовым. Она выступила за развод пожилой пары.

В августе стало известно, что Лидия была госпитализирована. А Алибасов обвинил в ухудшении здоровья ее дочь.

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Персона
Бари Алибасов
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес недвижимость
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