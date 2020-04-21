Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой рассказал о том, что президент Украины Владимир Зеленский заставил понервничать президента РФ Владимира Путина.

Об этом артист рассказал в интервью Алесе Бацман на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Скриншот из видео

"Вырубил бы его, но никто этого не позволил бы сделать. Зато это выглядело бы красиво, просто глобально-гениальнейшим образом. Но есть политический этикет, протокол. Но он заставил понервничать дедушку Путина, дедушка скукожился и мне казалось, что у него слетят туфли с ног. Это были подстольные танцы двух ног", - сказал Кошевой о первой встрече Путина и Зеленского.

Как ранее писал OBOZREVATEL, артисты студии "Квартал 95" Евгений Кошевой и Юрий Ткач записали шутливую песню о карантине из-за пандемии коронавируса. Они сняли музыкальную пародию на знаменитый хит группы Воплі Відоплясова "Музіка".