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21 апреля • обновлено в 17:27
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Кошевой высказался о страхе Путина перед Зеленским

1.6т
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Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой рассказал о том, что президент Украины Владимир Зеленский заставил понервничать президента РФ Владимира Путина.

Об этом артист рассказал в интервью Алесе Бацман на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Дедушка скукожился": Кошевой высказался о страхе Путина перед Зеленским
"Дедушка скукожился": Кошевой высказался о страхе Путина перед Зеленским

Скриншот из видео

"Вырубил бы его, но никто этого не позволил бы сделать. Зато это выглядело бы красиво, просто глобально-гениальнейшим образом. Но есть политический этикет, протокол. Но он заставил понервничать дедушку Путина, дедушка скукожился и мне казалось, что у него слетят туфли с ног. Это были подстольные танцы двух ног", - сказал Кошевой о первой встрече Путина и Зеленского.

Как ранее писал OBOZREVATEL, артисты студии "Квартал 95" Евгений Кошевой и Юрий Ткач записали шутливую песню о карантине из-за пандемии коронавируса. Они сняли музыкальную пародию на знаменитый хит группы Воплі Відоплясова "Музіка".

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Автор
Мария Дидык
Персона
Евгений Кошевой
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