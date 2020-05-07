Главная Новости
7 мая • обновлено в 18:36
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Кошевой сделал заявление о возвращении Зеленского в "Квартал"

3.9т
Читать материал на украинском

Украинский комик Евгений Кошевой сделал заявление о возвращении Владимира Зеленского в "Квартал 95".

Так, артист заявил, что Зеленский отсутствует в команде "на время". И после окончания своего президентского срока – он вернется к ним. Об этом Кошевой сообщил в эфире программы "БАЦМАН" на YouTube (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Владимир Зеленский и Евгений Кошевой

Владимир Зеленский и Евгений Кошевой

Фото: bzns.media

"Мы потеряли главную часть нашего коллектива. Но это на время. Я думаю, Зеленский не захочет идти на второй срок президентства. Он по-любому будет советоваться по поводу этого с народом. И, собственно говоря, не нам с тобой ему указывать и решать, идти ему на второй срок или не идти... Но он сказал: "На один срок" – и я думаю, что он человек слова. И если вдруг так произойдет, я очень надеюсь, что он вернется в "Квартал", – сказал Кошевой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евгений Кошевой рассказал о "Квартале" без Владимира Зеленского.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Кристина Долматова
Персоны
Владимир Зеленский Евгений Кошевой
Место
Украина
Теги
Квартал 95 шоу шоу-бизнес
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
30
25
Смешно
0
Интересно
0
Печально
13
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:– названа новая дата.

    Подтвержденные случаи: 13 691.

    Вылечились: 2396. Умерли: 340.

  • В мире заболели уже более 3,8 миллиона человек, погибли – более 265 тысяч.

  • Рада приняла два важных законопроекта: о страховании медиков с COVID-19 и бесплатном тестировании.

  • Пик заболеваемости коронавирусом в Украине может сместиться на 10 дней – названа новая дата.

  • Россия ворвалась в топ-5 антирейтинга по коронавирусу: статистика стремительно растет.

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги