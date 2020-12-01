Кошевой рассказал, сколько денег дает своей жене. Видео

Звезда студии "Квартал 95" Евгений Кошевой рассказал, как в их семье делится семейный бюджет и сколько денег он отдает своей супруге Ксении.

Так, по словам артиста, ему не нравится, когда в семье кто-то ограничивает свою половинку в финансах и ставит "лимит" на расходы. Он также добавил, что все свои деньги отдает на распоряжение жене и она может брать из семейного бюджета какую угодно сумму. Об этом шла речь в шоу "Ж F*CKTOR" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"У меня в семье нету такого, что я даю какую-то энную сумму денег жене. И если она ее потратила – пусть живет месяц без денег. У меня такого нет. Это как вообще называется? Это что, по-мужски? У нас так: сколько заработал – положил. Надо жене что-то – бери!" – эмоционально заявил Евгений.

Евгений Кошевой рассказал, как делит семейный бюджет. Скриншот видео

Кошевого также спросили, отдает ли он все заработанное в общую "семейную казну".

"Никуда я ничего не отдаю! Надо тебе – бери, и все. Кредитная карта у жены своя тоже есть. Надо – в конце месяца пополняем ее и закрываем все расходы. Но определенно нету такого: "на, я тебе положил тысячу гривен, и если ты потратила ее – до конца месяца жри шапку", – высказался артист "Квартала 95".

Также комик указал, что его возмущает, когда мужчина берет деньги у своей женщины. По его мнению, то, что зарабатывает муж – это общий бюджет, а то, что зарабатывает жена – это только ее деньги.

"Если много потратит – хорошо. Если ты способен обеспечивать семью. Все, что я заработал – это общие деньги. Но все, что заработала она – ее. Я никогда в жизни не попрошу у нее денег. Нету такого понятия, что женщина должна обеспечивать мужчину. Он что, альфонс?" – подытожил Кошевой.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика! (18+)

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