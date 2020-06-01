Кошевой рассказал, почему не пойдет в политику. Видео

Украинский комик, актер студии "Квартал 95" и близкий друг президента Украины Владимира Зеленского Евгений Кошевой рассказал, почему не пойдет в политику.

Так, в интервью телеведущей Маше Ефросининой Кошевой заявил, что не готов становиться политиком и не преследовал такого желания ни до президентства Зеленского, ни в нынешнее время. Об этом шла речь в выпуске YouTube-проекта "Экзамен" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Евгений Кошевой glavred.info

"Какой бы пост я мог бы занять в правительстве? Никакой. Я – редкий тип людей, который туда не хочет. Абсолютно не хочу, не хотел как до президентства Зеленского, так и не захочу после. Мне хватает шоу-бизнеса со всеми его перипетиями. А в политике их гораздо больше", – высказался Кошевой.

Маша Ефросинина поддержала такую позицию артиста, добавив, что также не имеет желания становиться политиком, хоть к этому и стремятся многие звезды в Украине.

Кошевой и Ефросинина Скриншот видео (YouTube)

Кошевой, в свою очередь, сравнил шоу-бизнес и политику с волнами. По его словам, если шоубиз – это шторм, то политическая деятельность – цунами.

"Я не способен с этим справиться. Я буду сразу нервничать, пускать руки в ход. У меня другой позиции нет, я воспитывался в промышленном городе, и если кто-то говорит обо мне неправду, я не буду терпеть, я буду бить в морду – у меня другого варианта нет. Я в этом не разбираюсь и сейчас занимаюсь любимым делом", – подчеркнул артист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евгений Кошевой признался, чего он ждет от президента Украины Владимира Зеленского. Также он отметил, что в окружении Зеленского "есть куча прихлебателей", но тот знает, что происходит вокруг и, возможно, у него есть дальнейший план действий.