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22 апреля • обновлено в 17:43
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Кошевой рассказал, как его оскорбили из-за любви к Украине

2.3т
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Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой рассказал о том, как он общается с недоброжелателями в интернете. Так, он поделился историей о том, как его оскорбили из-за патриотизма.

Об этом Кошевой рассказал в подкасте "2POPODCAST" (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Наконец-то станете патриотом?" Кошевой рассказал, как его оскорбили из-за любви к Украине

Скриншот из видео

"Люди пишут разные комментарии под поздравительными какими-то... Есть одно какое-то г*вно. Какая им разница? Они этим живут! "Я наконец-то, думаю, что вы станете патриотом Украины". Для меня это оскорбительно. Я отреагировал только на это. Я написал, что если кто-то от меня что-то хочет, то, как сказал, какой-то чувак – судите меня тогда, когда ваша жизнь станет для меня примером. Поэтому, на этом фоне было написано, что если меня кто-то хейтит, то флаг вам в руки, но только так, чтобы я вас видел", - сказал Кошевой.

Он отметил, что нередко хейтеры негативно высказываются о его дочери Варваре.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Кошевой рассказал о том, что президент Украины Владимир Зеленский заставил понервничать президента РФ Владимира Путина.

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Автор
Мария Дидык
Персоны
Алексей Завгородний (Позитив) Алексей Потапенко (Потап) Евгений Кошевой
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес Квартал 95
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