Кошевой признался, чего ждет от Зеленского

Анна Михно Люди 15:50, 21.04.2020

Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой признался, чего он ждет от президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом артист рассказал в интервью Алесе Бацман на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Алеся Бацман и Евгений Кошевой
кадр из видео

Так, журналистка поинтересовалась у Кошевого, что должен сделать Зеленский, чтобы войти в историю Украины. На что Евгений ответил:

"Закончить войну. Я очень на это надеюсь. И думаю, что не я один. Я очень этого хочу. "Как?" – вопрос не ко мне. Они же пытаются это сделать. У всех много разногласий. Я просто хочу, чтобы закончилась война. Я не хочу отвечать на такие вопросы, потому что будет очень много претензий. Я очень надеюсь, что он сможет закончить войну".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ирина Билык высказала свое отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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