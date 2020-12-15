Кошевой рассказал о мошенниках, действующих от имени "Квартала 95"

Известный украинский шоумен Евгений Кошевой обратился к украинцам и предупредил их о мошенниках, которые от имени студии "Квартал 95" проводят розыгрыши и обманывают людей на деньги.

Знаменитость заявил, что никаких конкурсов лично он или "Квартал 95" не проводит – "это все развод". Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Кошевого, на данный момент с мошенниками борются и пытаются их забанить. Шоумен просит людей не вестись на это и не тратить свои последние деньги.

Кроме того, он добавил, что официальные розыгрыши проводят только на официальных страницах студии "Квартал 95" и ее актеров.

Напомним, студия "Квартал 95" – это украинская компания, занимающаяся производством аудиовизуального контента и концертной деятельностью. Основана в 2003 году на базе команды КВН "95-й квартал".

Евгений Кошевой является украинским актером кино и телевидения, шоуменом и телеведущим. Также он один из артистов студии "Квартал 95".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее студия "Квартал 95" изменила дату своего концерта, который был запланирован на последний день локдауна – 24 января.