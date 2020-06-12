Кошевой перевоплотился в коронавирус: как выглядит звезда "Квартала 95"

Кристина Долматова Люди 18:24, 12.06.2020 Обновлено: 18:37, 12.06.2020

Украинский комик, актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой перевоплотился в коронавирус во время съемок второго премьерного выпуска шоу "Вечерний квартал".

Как сообщила пресс-служба "1+1" для OBOZREVATEL, в своей миниатюре комик высказал предположение о том, почему COVID-19 до сих пор не покинул Украину. К слову, отмечается, что премьера нового выпуска шоу состоится 13 июня в 20:15 на телеканале "1+1".

Евгений Кошевой в образе коронавируса
Пресс-служба "1+1"

"Я вышел на улицу, и все такие дружелюбные! Люди встречают меня, на шашлыки приглашают. Я был шокирован, когда узнал, как много вы едите шашлыков и как вы их любите. Даже немного испугался. Думал, меня у вас с коронавируса переименуют в шашлычный грипп", – такими признаниями на сцене "Вечернего Квартала" поделился Кошевой.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что хотел заразиться коронавирусом. Так он якобы хотел поддержать людей, чтобы им было легче.

12 июня стало известно о том, что первая леди Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19.

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