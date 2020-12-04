Кошевой из "Квартал 95" заболел коронавирусом

Елена Кордунова Люди 16:05, 4.12.2020 Обновлено: 16:16, 4.12.2020

Звезда студии "Квартал 95" Евгений Кошевой заразился коронавирусом. Артист подтвердил, что получил положительный тест на COVID-19.

Так, на личной странице в Instagram актер пожелал своим подписчикам здоровья и отметил, что коронавирус – это "нездоровая х**нь".

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Кошевой заболел коронавирусом.
Instagram Евгения Кошевого

"Будьте все здоровы! А то х**нь с номером 19 – нездоровая", – пошутил Кошевой. очевидно намекая на COVID-19.

Отметим, ранее в Stories в социальной сети Евгений также публиковал снимки, на которых он изображен с короной на голове, но тогда он не подтверждал, что получил положительный тест на коронавирус.

Кошевой заболел COVID-19.
Instagram Евгения Кошевого
Кошевой показал, как лечится от коронавируса.
Instagram Евгения Кошевого

В комментариях под постом артиста "Квартала" многие пользователи, в том числе украинские звезды Леся Никитюк, Владимир Остапчук, DZIDZIO, Оля Цибульская и другие пожелали ему скорейшего выздоровления.

Звезды пожелали Кошевому выздоровления.
Instagram Евгения Кошевого
Звезды поддержали Кошевого .
Instagram Евгения Кошевого
Пользователи пожелали здоровья Евгению Кошевому.
Instagram Евгения Кошевого
В сети пожелали здоровья Евгению Кошевому.
Instagram Евгения Кошевого

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кошевой рассказал, как в их семье делится семейный бюджет и сколько денег он отдает своей супруге Ксении. Артист уточнил, что сам никогда не возьмет у нее деньги и не понимает мужчин, которые ограничивают в финансах своих половнок.

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