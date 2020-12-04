Кошевой из "Квартал 95" заболел коронавирусом

Звезда студии "Квартал 95" Евгений Кошевой заразился коронавирусом. Артист подтвердил, что получил положительный тест на COVID-19.

Так, на личной странице в Instagram актер пожелал своим подписчикам здоровья и отметил, что коронавирус – это "нездоровая х**нь".

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"Будьте все здоровы! А то х**нь с номером 19 – нездоровая", – пошутил Кошевой. очевидно намекая на COVID-19.

Отметим, ранее в Stories в социальной сети Евгений также публиковал снимки, на которых он изображен с короной на голове, но тогда он не подтверждал, что получил положительный тест на коронавирус.

В комментариях под постом артиста "Квартала" многие пользователи, в том числе украинские звезды Леся Никитюк, Владимир Остапчук, DZIDZIO, Оля Цибульская и другие пожелали ему скорейшего выздоровления.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кошевой рассказал, как в их семье делится семейный бюджет и сколько денег он отдает своей супруге Ксении. Артист уточнил, что сам никогда не возьмет у нее деньги и не понимает мужчин, которые ограничивают в финансах своих половнок.