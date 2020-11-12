Кошевой из "Квартал 95" отрастил темные волосы и усы впервые за 19 лет. Фото

Звезда студии "Квартал 95" Евгений Кошевой отрастил волосы и усы впервые за 19 лет. С момента начала его карьеры в шоу-бизнесе, "визитной карточкой" актера считалась его лысина.

Ранее Кошевой заявил, что пока у него небольшой перерыв между съемками, он планирует не брить голову и лицо. На странице "Квартала" в Instagram показали, как изменился Кошевой.

"Запомните это фото. Впервые за 19 лет наш Женя отрастил "ежик"! Кто знает, когда еще нам удастся это увидеть", – подписали снимок в сети.

Вместе с Кошевым на фото позировала также его жена Ксения. Оказалось, снимки были сделаны на праздновании дня рождения коллеги Кошевого Юрия Ткача.

Отметим, ранее Евгений Кошевой признавался, что в свое время пожертвовал волосами ради команды "Квартала".

"Мы с ребятами за одну ночь решили, что меня нужно побрить. Нашли парикмахерскую, машинкой там все сбрили, а потом еще в две руки парни одноразовыми станками меня добривали, а я, извини за подробности, в туалете сидел, на унитазе закрытом. Очень много этих станков бритвенных, одноразовых, было, но в итоге что-то получилось", – рассказывал Кошевой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 12-летняя дочь Евгения Кошевого Варвара призналась, что страдает в школе от буллинга – многие одноклассники не воспринимают карьеру ее отца и называют его клоуном. Сама же Варвара также поддается травле.