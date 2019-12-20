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20 декабря • обновлено в 22:49
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"Кощунственно, богохульник!" Популярный российский певец внезапно разозлил РПЦ

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Священник Русской православной церкви раскритиковал популярного певца Диму Билана за использование креста вместо аксессуара.

Он прокомментировал изданию "Дни.ру" на примере артиста, можно ли православным носить символ, который несет в себе иудейское значение, как украшение.

Билана назвали богохульником

Билана назвали богохульником

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

"Даже не обсуждается! Это богохульство! Вместе с нательным крестом ничего носить не разрешено. Крест – это не украшение, как многим кажется, а великая помощь для каждого человека, великая сила и важнейший символ для каждого христианина. И глумиться над ним – кощунственно", – возмутился священник.

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По его словам, ношение рядом с нательным крестом любого дополнительного знака считается языческим знаком или поклонением перед другими богами.

В РПЦ раскритиковали Билана за ношение креста

В РПЦ раскритиковали Билана за ношение креста

instagram/bilanofficial

"Никакой предмет, никакая рука Фатимы, Иштар или Мирьям, как называют эту "ладонь", не в состоянии защитить нас, если мы не обращаемся к помощи Божией", – добавил представитель РПЦ.

Дима Билан нарвался на гнев РПЦ из-за креста

Дима Билан нарвался на гнев РПЦ из-за креста

instagram/bilanofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в РПЦ пристыдили российскую телеведущую Ксению Собчак, которая устроила фотосессию в серьгах с портретом Иисуса, обвинив ее в безвкусице и нарушении канонов церкви.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Дима Билан
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес скандалы РПЦ
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Si Kal
Si Kal
Ну надо же этим кгб-шникам в рясах как- то отрабатывать наши подаяния, а какжэж ! Посредники хреновы.
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