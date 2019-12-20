"Кощунственно, богохульник!" Популярный российский певец внезапно разозлил РПЦ

Священник Русской православной церкви раскритиковал популярного певца Диму Билана за использование креста вместо аксессуара.

Он прокомментировал изданию "Дни.ру" на примере артиста, можно ли православным носить символ, который несет в себе иудейское значение, как украшение.

Билана назвали богохульником Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

"Даже не обсуждается! Это богохульство! Вместе с нательным крестом ничего носить не разрешено. Крест – это не украшение, как многим кажется, а великая помощь для каждого человека, великая сила и важнейший символ для каждого христианина. И глумиться над ним – кощунственно", – возмутился священник.

По его словам, ношение рядом с нательным крестом любого дополнительного знака считается языческим знаком или поклонением перед другими богами.

В РПЦ раскритиковали Билана за ношение креста instagram/bilanofficial

"Никакой предмет, никакая рука Фатимы, Иштар или Мирьям, как называют эту "ладонь", не в состоянии защитить нас, если мы не обращаемся к помощи Божией", – добавил представитель РПЦ.

Дима Билан нарвался на гнев РПЦ из-за креста instagram/bilanofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в РПЦ пристыдили российскую телеведущую Ксению Собчак, которая устроила фотосессию в серьгах с портретом Иисуса, обвинив ее в безвкусице и нарушении канонов церкви.

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