Кортни Лав убила своего мужа? "Черной вдове" шоу-бизнеса – 56 лет

Известной американской певице, вдове лидера культовой рок-группы Nirvana Курта Кобейна, вокалистке группы Hole Кортни Лав исполняется 56 лет.

OBOZREVATEL решил рассказать, как Кортни Лав пережила смерть собственного мужа и при каких обстоятельствах ее подозревали в причастности к убийству Курта Кобейна.

Кортни Лав с дочерью Lenta

Безрадужное детство

Кортни Мишель Харрисон родилась в 1964 году в Сан-Франциско, США. Отца Кортни лишили родительских прав: суд доказал, что он давал своей двухлетней дочери ЛСД. После развода ее мать поселилась в коммуне хиппи, что послужило причиной того, что Кортни не смогла ужиться с матерью и уехала жить к приемному отцу. В девять лет у девочки диагностировали аутизм. Будучи подростком она воровала в магазинах, пыталась найти себя в школе богословия, училась в институте искусств. Судьба занесла Кортни даже в Японию, где она работала танцовщицей. А дальше решила попробовать себя и в кино – она пробовалась на роль Нэнси, подружки Сида Вишеса, басиста Sex Pistols , но ей отдали лишь непримечательную роль подружки Нэнси.

Lenta

Как начала заниматься музыкой

С начала 1980-х Кортни Лав искала себя в музыке. После неудачных попыток в разных группах ею было принято решение создать свою собственную. Она назвала группу "Hole" и они выпустили свой первый полноформатный альбом, который понравился критикам и группа попала в список лучших релизов года "Spin".

Кортни Лав и Курт Кобейн с дочкой Hello

Убийство или ошибка? Тайны в истории Курта Кобейна

В 1992 году Кортни Лав выходит замуж за Курта Кобейна и приостанавливает свою музыкальную деятельность в связи с беременностью. После рождения дочери стало известно, что у новоиспеченных родителей развилась героиновая зависимость, что привлекла большое внимание СМИ. Это послужило поводом для департамента по защите семьи передать дочку музыкантов Френсис Бин, сестре Кортни Лав.

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Кортни Лав со взрослой дочкой Френсис Бин Cosmopolitan

Позже Кортни Лав обвинила прессу и журналистов в намеренном искажении ситуации. Она якобы перестала употреблять наркотики, как только узнала о беременности. Кортни Лав объяснила, что своими действиями они могли подвести Курта к самоубийству.

Кортни Лав Тatler

Отношения между супругами стали портиться. У Кобейна не получалось бороться с наркотической зависимостью, он часто уезжал в туры, где не контролировал себя. В одном из туров он запил снотворное шампанским, что повлекло за собой лечение в больнице. Но позже музыкант назвал это случайностью.

Дочь Кортни Лав Тatler

Кортни Лав настояла на реабилитации мужа в клинике, откуда он сбежал в неизвестном направлении. Ей ничего не оставалось, как заблокировать кредитные счета и нанять частного детектива, чтоб определить его местоположение. Именно частный детектив и стал сторонником версии, что Лав сама подстроила суицид мужа, заказав убийство. Объясняли это тем, что сам Кобейн не мог бы справиться с ружьем с тем количеством героина, что было найдено у него в крови, так же отсутствовали отпечатки пальцев, да и сама предсмертная записка была двусмысленная.

Подкреплялась эта версия еще и тем, что незадолго до смерти Курт начинал собирать документы на развод с Кортни Лав, таким образом она могла остаться с 1 млн долларов после расторжения брака. А после смерти мужа она получила 30 млн долларов наследства.

Курт Кобейн Тatler

Сама же Кортни Лав до сих пор принципиально отказывается комментировать эти обвинения.

В 2004 году Лав попадала в психиатрическую больницу после попытки суицида. Неоднократно звезда появлялась в состоянии алкогольного опьянения на публике, а в 2006 году принудительно прошла курс лечения. Певица признается, что с 2007 года не принимает запрещенных веществ.

Кортни Лав сейчас Loudwire

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