Кортни Кокс — 55: самые сексуальные фото голливудской актрисы

Знаменитая голливудская актриса, звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс в субботу, 15 июня, отмечает свой день рождения.

Так, артистке исполняется 55 лет. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает посмотреть подборку из самых соблазнительных снимков звезды.

Кортни Кокс Фото: 24smi.org

Кортни Кокс родилась 15 июня 1964 года в городе Бирмингем, штат Алабама, США. Отец будущей звезды телеэкрана занимался частным бизнесом, а мать была простой домохозяйкой.

Кортни Кокс Фото: cougar-town.org

Кортни Кокс Фото: cougar-town.org

Кортни Кокс Фото: cougar-town.org

В средней школе Кокс вела очень активный образ жизни, она занималась спортом и состояла в группе поддержки. До поступления в университет Вернона, на факультет архитектуры и дизайна, Кортни даже не думала об актерской карьере. Однако через год учебы она бросила университет и стала успешной моделью. После съемок в рекламе ее заметили и пригласили в сериал "Мученики науки", который вышел на экраны в 1985 году. Затем была роль второго плана в проекте "Семейные узы" с 1987 по 1989 годы.

Кортни Кокс Фото: friends-online.co

Кортни Кокс Фото: cougar-town.org

Кортни Кокс Фото: cougar-town.org

По-настоящему звездным для актрисы стал 1994 год, когда она снялась в комедии "Эйс Вентура: Розыск домашних животных" с Джимом Керри. В том же году Кортни приняла поистине судьбоносное решение, она отправилась на прослушивание к сериалу "Друзья" и была утверждена на роль Рейчел Грин, и только перед самым запуском съемочного процесса продюсеры решили, что ей больше подойдет роль Моники Геллер. На протяжении десяти лет она оставалась одной из ведущих актрис проекта, и даже стала вместе с Дженифер Энистон самой высокооплачиваемой актрисой на телевидении.

Кортни Кокс Фото: cougar-town.org

Кортни Кокс Фото: friends-online.co

Кортни Кокс Фото: cougar-town.org

Снимаясь в "Друзьях", Кокс успела засветиться в столь эпохальном проекте как "Крик", где и познакомилась со своим будущим мужем Дэвидом Аркеттом. Потом Кортни снималась в таких фильмах: "Сказки на ночь" (2008 г), "Город хищниц" (2009) и сериале "Клиника" (2009).

Кортни Кокс Фото: maximonline.ru

Кортни Кокс Фото: friends-online.co

Кортни Кокс Фото: maximonline.ru

Также отметим, что Кортни Кокс состояла в браке с Дэвидом Аркеттом с 1999 по 2012 год, у пары есть дочь.

Кортни Кокс и Дэвид Аркетт с дочкой Фото: peopletalk.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитая голливудская актриса, звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон, которой недавно исполнилось 50 лет, снялась в откровенной фотосессии, где позировала оголенной.

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