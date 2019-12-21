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21 декабря • обновлено в 12:21
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Корпоратив "Слуги народа": кто из звезд выступал и сколько это стоит

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20 декабря, в одном из самых дорогих ресторанов Киева "СНІ" прошел новогодний корпоратив партии "Слуга народа", который посетили президент Владимир Зеленский и руководитель его Офиса Андрей Богдан. Кроме того, на празднике выступило несколько украинских знаменитостей, среди которых Тина Кароль и Jerry Heil.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, во сколько это обошлось.

Корпоратив "Слуги народа": кто из звезд выступал и сколько это стоит
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По данным СМИ Тина Кароль берет за 1 час выступления 20 тыс. долларов (около 470 тыс. гривен). Таким образ, двухчасовая концертная программа обойдется в почти 1 млн гривен.

Корпоратив "Слуги народа": кто из звезд выступал и сколько это стоит
Корпоратив "Слуги народа": кто из звезд выступал и сколько это стоит
Корпоратив "Слуги народа": кто из звезд выступал и сколько это стоит

Ведущей корпоратива была Екатерина Осадчая.

Корпоратив "Слуги народа": кто из звезд выступал и сколько это стоит
Корпоратив "Слуги народа": кто из звезд выступал и сколько это стоит

Кроме того, на празднике у "Слуги народа" выступила Jerry Heil.

Цены на еду, которую подавали в ресторане во время корпоратива были разными: салаты стоили от 100 до 350 грн, горячие блюда – от 200 до 1850 грн. При этом пришлось заплатить около 35000 за бутылку виски.

Всего на вечеринку планировали потратить около миллиона гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Мария Дидык
Персоны
Тина Кароль Катерина Осадча Владимир Зеленский Андрей Богдан
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
«Слуги народа» решили отменить запрет на продажу алкоголя в буфете Верховной Рады. Для начала там будут продавать «Трускавецкую на бруньках».
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