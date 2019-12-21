Корпоратив "Слуги народа": кто из звезд выступал и сколько это стоит

20 декабря, в одном из самых дорогих ресторанов Киева "СНІ" прошел новогодний корпоратив партии "Слуга народа", который посетили президент Владимир Зеленский и руководитель его Офиса Андрей Богдан. Кроме того, на празднике выступило несколько украинских знаменитостей, среди которых Тина Кароль и Jerry Heil.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, во сколько это обошлось.

По данным СМИ Тина Кароль берет за 1 час выступления 20 тыс. долларов (около 470 тыс. гривен). Таким образ, двухчасовая концертная программа обойдется в почти 1 млн гривен.

Ведущей корпоратива была Екатерина Осадчая.

Кроме того, на празднике у "Слуги народа" выступила Jerry Heil.

Цены на еду, которую подавали в ресторане во время корпоратива были разными: салаты стоили от 100 до 350 грн, горячие блюда – от 200 до 1850 грн. При этом пришлось заплатить около 35000 за бутылку виски.

Всего на вечеринку планировали потратить около миллиона гривен.

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