Концертный директор певца Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о нестабильном состоянии артиста, который находится сейчас в больнице в Коммунарке: ему становится то лучше, то хуже.

Так, слова Гайделя цитирует издание Starhit.

Лев Лещенко МК

По словам директора, врачи постоянно берут анализы у 78-летнего Лещенко, однако не могут понять природу его пневмонии.

"У Льва Валерьяновича обширная пневмония, ему то лучше, то хуже. Постоянно берут анализы. На коронавирус пересдавал уже несколько раз. Активно лечится. Но врачи не могут пока понять природу его пневмонии, откуда она появилась. Может быть, давно протекала в слабой форме, а сейчас активизировалась", – говорит Гайдель.

Лев Лещенко gazeta.ru

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