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7 февраля • обновлено в 08:18
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"Коронавирус?" Егор Крид напугал подписчиков маской

1.1т
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На фоне эпидемии коронавируса пользователи сети испугались публикации российского певца Егора Крида, который выложил фотографию в маске.

В своем Instagram-аккаунте артист поделился фотоснимком в маске и заявил, что намерен совершить прогулку по Нижнему Новгороду, где у него вечером запланировано выступление.

Подписчики, увидев фото, сделали предположение о коронавирусе.

"Коронавирус??????; Егор заболел короновирусом?; Коронавирус?; ITS CORONA TIME; KORONAVIRUS", - пишут фоловеры Крида.

"Коронавирус?" Егор Крид напугал подписчиков маской
"Коронавирус?" Егор Крид напугал подписчиков маской
"Коронавирус?" Егор Крид напугал подписчиков маской
"Коронавирус?" Егор Крид напугал подписчиков маской
"Коронавирус?" Егор Крид напугал подписчиков маской

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