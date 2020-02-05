"Коронавирус?" Егор Крид напугал подписчиков маской

На фоне эпидемии коронавируса пользователи сети испугались публикации российского певца Егора Крида, который выложил фотографию в маске.

В своем Instagram-аккаунте артист поделился фотоснимком в маске и заявил, что намерен совершить прогулку по Нижнему Новгороду, где у него вечером запланировано выступление.

Подписчики, увидев фото, сделали предположение о коронавирусе.

"Коронавирус??????; Егор заболел короновирусом?; Коронавирус?; ITS CORONA TIME; KORONAVIRUS", - пишут фоловеры Крида.

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