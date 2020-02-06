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7 февраля • обновлено в 08:18
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"Корона не выросла!" Подруга Елены Зеленской разоткровенничалась о первой леди

9.8т
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Жена Владимира Зеленского Елена после того, как стала первой леди Украины, вообще не изменилась: все так же общается с друзьями и ведет себя обычно.

Об этом рассказала ее подруга, жена юмориста Евгения Кошевого Ксения, передает "КП в Украине". "Корона точно не выросла. В этом плане изменений нет и не будет. Я знаю, какой она человек – на 100% не звездный. Так что не поменялась вообще никак. Ну разве что похорошела", – подчеркнула она.

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Ксения Кошевая и Елена Зеленская

Ксения Кошевая и Елена Зеленская

instagram.com/mrszelenska.daily

По словам Ксении, в жизни Елена очень веселая и общительная.

"Она ведь замужем за таким человеком! Без чувства юмора тут никак. Оно у нее здоровое, с приколами. Когда мы встречались с ней уже после похода в политику, она вела себя точно так же. Смысл надевать какую-то маску с людьми, которых ты знаешь много лет?" – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский утром 6 февраля разместил трогательное обращение к своей супруге Елене в день ее рождения (ей исполнилось 42 года).

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персона
Елена Зеленская
Место
Украина
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