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Королеву Британии прооперировали: что случилось

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Королева Великобритании Елизавета II перенесла операцию по удалению катаракты.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на Букингемский дворец.

Процедура прошла в мае. Королева была пациентом частной клиники короля Эдуарда VII в Лондоне.

"Я могу подтвердить, что королева успешно прошла короткую плановую процедуру лечения катаракты в прошлом месяце", — заявил представитель Букингемского дворца.

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Персона
Елизавета II
Место
Великобритания
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