Королеву Британии прооперировали: что случилось

Королева Великобритании Елизавета II перенесла операцию по удалению катаракты.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на Букингемский дворец.

Процедура прошла в мае. Королева была пациентом частной клиники короля Эдуарда VII в Лондоне.

"Я могу подтвердить, что королева успешно прошла короткую плановую процедуру лечения катаракты в прошлом месяце", — заявил представитель Букингемского дворца.

В последнее время Елизавету II видели только в солнцезащитных очках на публичных мероприятиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, совместная фотография принца Гарри и Меган Маркл исчезла из комнаты для аудиенции королевы Елизаветы всего спустя неделю после того, как она у нее появилась.