Королева в наморднике-маске от коронваируса взбесила сеть

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева разозлила пользователей сети новым видео. На нем она позировала в маске, украшенной стразами. Многие поклонники отметили, что ее странный аксессуар похож на собачий намордник.

Ролик Королева разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"У моей собаки похожий намордник", "Не круто, а глупо", "Так ее надо выбрасывать после двух часов", "Пользуясь случаем, народ естественно занялся маразмом", "Абсолютно не смешно! Может и гробы в стразах закажешь", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, муж украинской певицы Наташи Королевой, которой СБУ запретила въезд в страну, Сергей Глушко показал полностью обнаженное фото. Так, он сфотографировал свое отражение в зеркале, прикрывшись статуэткой.

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