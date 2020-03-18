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18 марта • обновлено в 15:50
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Королева в наморднике-маске от коронваируса взбесила сеть

5.3т
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Российская певица украинского происхождения Наташа Королева разозлила пользователей сети новым видео. На нем она позировала в маске, украшенной стразами. Многие поклонники отметили, что ее странный аксессуар похож на собачий намордник.

Ролик Королева разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"У моей собаки похожий намордник!" Королева взбесила сеть маской от коронавируса

"У моей собаки похожий намордник", "Не круто, а глупо", "Так ее надо выбрасывать после двух часов", "Пользуясь случаем, народ естественно занялся маразмом", "Абсолютно не смешно! Может и гробы в стразах закажешь", - пишут в сети.

"У моей собаки похожий намордник!" Королева взбесила сеть маской от коронавируса
"У моей собаки похожий намордник!" Королева взбесила сеть маской от коронавируса
"У моей собаки похожий намордник!" Королева взбесила сеть маской от коронавируса
"У моей собаки похожий намордник!" Королева взбесила сеть маской от коронавируса

Как сообщал OBOZREVATEL, муж украинской певицы Наташи Королевой, которой СБУ запретила въезд в страну, Сергей Глушко показал полностью обнаженное фото. Так, он сфотографировал свое отражение в зеркале, прикрывшись статуэткой.

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Автор
Мария Дидык
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