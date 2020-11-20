"Королева TikTok" потеряла более 500 тысяч подписчиков из-за скандального видео

Звезды TikTok 16-летняя Чарли и 19-летняя Дикси Дамелио из-за нового видео начали терять подписчиков.

Как сообщает "Super", у Дикси почти 50 миллионов пользователей, а у Чарли уже могло бы быть 100, если бы не новое видео на YouТube-канале (его можно посмотреть в конце новости).

Сестры вместе с родителями выпустили программу "Ужин с Дамелио", куда приглашают какую-нибудь знаменитость из соцсетей, едят и разговаривают. Однако, первый ролик с треском провалился.

Так, на видео видно, как шеф-повар приносит на стол различные блюда и рассказывает о меню. Отмечается, что ролик набрал несколько сотен тысяч дизлайков, так как, по мнению зрителей, девушки не умеют себя вести.

Чарли и Дикси Дамелио из-за нового видео начали терять подписчиков "Super"

Во время разговора Чарли гримасничала за спиной у повара, озвучивающего меню, а Дикси изображала рвотный рефлекс после того, как попробовала блюдо с улитками.

Чарли и Дикси Дамелио из-за нового видео начали терять подписчиков "Super"

Чарли и Дикси Дамелио из-за нового видео начали терять подписчиков "Super"

После этого пользователи начали активно комментировать ситуацию. По их словам, шеф-повар не заслужил такого безобразного отношения к себе.

В итоге девушки стали активно терять аудиторию. От "королевы TikTok" Чарли уже отписалось более полумиллиона человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, Комитет по иностранным инвестициям США отложил крайний срок, за который Китай должен продать сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok.