Королева со слезами на глазах вспомнила, как Тарзан спас ей жизнь. Видео
Российская певица украинского происхождения Наташа Королева рассказала, как в начале отношений с Сергеем Глушко (Тарзаном) чуть не погибла на Волге.
Так, по словам артистки, она выпала из катера и чуть не утонула. Королева со слезами на глазах призналась, что тогда Тарзан вытаскивал ее из воды и откачивал. Этот случай навсегда изменил ее отношение к мужу. Об этом певица рассказала в интервью для программы "Осторожно, Собчак!" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Я чуть не погибла, меня на Волге выбросил катер. И после этой аварии я поняла, что Серега – это тот человек, который будет со мной до конца жизни. Он меня спасал, трое суток находился в реанимации, менял мне судна, мыл меня... Я была на грани жизни и смерти, у меня были очень сильные удары. Меня выкинуло прямо из лодки и я тонула, меня он вытаскивал со дна, откачивал. Это был переломный момент в наших отношениях", – поделилась Королева.
Как сообщал OBOZREVATEL:
28-летняя российская актриса Анастасия Шульженко заявила, что у нее были интимные отношения с Сергеем Глушко (Тарзаном). Также она отметила, что после признания ей начала угрожать супруга артиста и обвинять в краже.
Позже девушка заверила, что ждет ребенка от Тарзана. Однако в эфире шоу "На самом деле" она сделала публичный тест на беременность, который показал отрицательный результат.
Сам Сергей Глушко признался в измене супруге и объяснил, что его "соблазнили" и "ввели в неадекватное состояние" с помощью "набора всяких веществ".