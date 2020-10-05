Королева со слезами на глазах вспомнила, как Тарзан спас ей жизнь. Видео

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева рассказала, как в начале отношений с Сергеем Глушко (Тарзаном) чуть не погибла на Волге.

Так, по словам артистки, она выпала из катера и чуть не утонула. Королева со слезами на глазах призналась, что тогда Тарзан вытаскивал ее из воды и откачивал. Этот случай навсегда изменил ее отношение к мужу. Об этом певица рассказала в интервью для программы "Осторожно, Собчак!" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я чуть не погибла, меня на Волге выбросил катер. И после этой аварии я поняла, что Серега – это тот человек, который будет со мной до конца жизни. Он меня спасал, трое суток находился в реанимации, менял мне судна, мыл меня... Я была на грани жизни и смерти, у меня были очень сильные удары. Меня выкинуло прямо из лодки и я тонула, меня он вытаскивал со дна, откачивал. Это был переломный момент в наших отношениях", – поделилась Королева.

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