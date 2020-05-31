Российская певица украинского происхождения Наташа Королева прокомментировала скандал, разгоревшийся после высказывания ее мужа Тарзана о сложном финансовом положении артистов.

Она отметила, что эти слова были сильно преувеличены и их не стоит принимать всерьез, пишет издание News.ru.

"Шутят, что нам нечего кушать и Сережа отдает меня обратно Игорю Николаеву. Думают, что он меня не тянет, дорогая я очень. Вот так вот бывает в жизни", — рассказала Королева.

Отмечается, что после жалоб Тарзана представитель одной известной компании такси предложил звездной семье поработать у них в качестве водителей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Тарзан обратился к недоброжелателям. Он назвал их убогими, а также заявил, что "улыбается им в ответ".