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31 мая • обновлено в 17:53
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Королева прокомментировала высказывания Тарзана о безденежье

3.1т
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Российская певица украинского происхождения Наташа Королева прокомментировала скандал, разгоревшийся после высказывания ее мужа Тарзана о сложном финансовом положении артистов.

Она отметила, что эти слова были сильно преувеличены и их не стоит принимать всерьез, пишет издание News.ru.

"Отдает меня Николаеву": Королева прокомментировала высказывания Тарзана о безденежье
"Шутят, что нам нечего кушать и Сережа отдает меня обратно Игорю Николаеву. Думают, что он меня не тянет, дорогая я очень. Вот так вот бывает в жизни", — рассказала Королева.

Отмечается, что после жалоб Тарзана представитель одной известной компании такси предложил звездной семье поработать у них в качестве водителей.

"Отдает меня Николаеву": Королева прокомментировала высказывания Тарзана о безденежье

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Тарзан обратился к недоброжелателям. Он назвал их убогими, а также заявил, что "улыбается им в ответ".

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Автор
Мария Дидык
Персоны
Наташа Королева Сергей Глушко (Тарзан)
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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