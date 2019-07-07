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Королева проигнорировала крещение сына Меган Маркл и принца Гарри: что произошло

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Королева Елизавета II и принц Филипп отсутствовали на церемонии крещения сына герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри Арчи Гаррисона.

Как объясняет Good house keeping королева и принц отсутствовали из-за "предыдущих обязательств".

Королева не в восторге от Маркл

Королева не в восторге от Маркл

Выходные королева изначально планировала провести с принцем Филиппом в Сандрингеме и отменять свои планы не собиралась даже ради Арчи. За два дня до крещения Арчи Королева посетила городскую ферму Горги в Эдинбурге, Шотландия. На следующей неделе она должна отправиться в Кембриджшир.

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Меган Маркл, принц Гарри и Елизавета ІІ

Меган Маркл, принц Гарри и Елизавета ІІ

Посетить королевские конюшни для Ее высочества оказалось важнее, чем торжественная церемония крещения Арчи.

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Крещение Арчи

Крещение Арчи

фото SussexRoyal

Отмечается, что королева и герцог Эдинбургский никоим образом не пытаются оскорбить родителей Арчи, Меган Маркл и принца Гарри, из-за их отсутствия.

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Крещение Арчи

Крещение Арчи

фото SussexRoyal

Напротив, The Sunday Times ранее сообщала, что "Королева пропустит крещение из-за предыдущих обязательств".

В июле прошлого года королева Елизавета II и принц Филипп по той же причине также отсутствовали на церемонии крещения принца Луи.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июля герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри покрестили своего сына Арчи Гаррисона. Официально не сообщалось, кто стал крестным отцом и матерью Арчи.

Арчи был крещен в точной копии королевского платья для крещения, которое носили королевские младенцы последние 11 лет. Оригинальная одежда для крещения была заказана еще королевой Викторией в 1841 году, ее использовали представители королевской семьи до 2004 года.

На церемонию пригласили только самых близких людей пары — всего 25 человек.

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CARGO 100
CARGO 100
Стареет ... Нечего тут мусолить ...
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Закон Порядок
Закон Порядок
кто крестный.боюсь предположить-может Путин.
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