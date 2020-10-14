Королева призналась, что любовница Тарзана планировала стать суррогатной матерью для пары

Российская певица Наташа Королева призналась, что любовница ее мужа Тарзана, актриса Анастасия Шульженко, планировала стать суррогатной матерью для пары.

В интервью для журнала "Караван историй" звезда заявила, что сама Шульженко предложила Тарзану выносить ребенка для семейной пары.

"Какое-то время назад она подошла к Сереже после выступления в "Тарзан-шоу" с предложением услуг в качестве суррогатной матери. Мол, готова выносить ребенка семейной паре. В его телефоне она так и записана "Настя суррогат", – прокомментировала певица.

Шульженко предложила Тарзану выносить ребенка для семейной пары.

Также артистка рассказала, что долго думали над предложением Шульженко и решили с ней списаться.

"Эта тема у нас не раз всплывала, мы ее активно изучали и однажды вспомнили о предложении. Сергей с ней списался, она долго динамила со встречей, при этом в сообщениях стала флиртовать и вообще клеиться", – вспомнила звезда.

Королева призналась, что они договорились о встрече с Шульженко в квартире семейной пары. На встречу актриса приехала с подругой.

Кроме того, певица отметила, что считает секс на стороне супруга не изменой, а "подставой". Она предположила, что ему что-то подсыпали в чай.

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