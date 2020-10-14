Королева призналась, что любовница Тарзана планировала стать суррогатной матерью для пары
Российская певица Наташа Королева призналась, что любовница ее мужа Тарзана, актриса Анастасия Шульженко, планировала стать суррогатной матерью для пары.
В интервью для журнала "Караван историй" звезда заявила, что сама Шульженко предложила Тарзану выносить ребенка для семейной пары.
"Какое-то время назад она подошла к Сереже после выступления в "Тарзан-шоу" с предложением услуг в качестве суррогатной матери. Мол, готова выносить ребенка семейной паре. В его телефоне она так и записана "Настя суррогат", – прокомментировала певица.
Также артистка рассказала, что долго думали над предложением Шульженко и решили с ней списаться.
"Эта тема у нас не раз всплывала, мы ее активно изучали и однажды вспомнили о предложении. Сергей с ней списался, она долго динамила со встречей, при этом в сообщениях стала флиртовать и вообще клеиться", – вспомнила звезда.
Королева призналась, что они договорились о встрече с Шульженко в квартире семейной пары. На встречу актриса приехала с подругой.
Кроме того, певица отметила, что считает секс на стороне супруга не изменой, а "подставой". Она предположила, что ему что-то подсыпали в чай.
Как сообщал OBOZREVATEL:
28-летняя российская актриса Анастасия Шульженко заявила, что у нее были интимные отношения с Сергеем Глушко (Тарзаном). Также она отметила, что после признания ей начала угрожать супруга артиста и обвинять в краже.
Позже девушка заверила, что ждет ребенка от Тарзана. Однако в эфире шоу "На самом деле" она сделала публичный тест на беременность, который показал отрицательный результат.
Сам Сергей Глушко признался в измене супруге и объяснил, что его "соблазнили" и "ввели в неадекватное состояние" с помощью "набора всяких веществ".