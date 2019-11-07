"Мне жить не хотелось!" Королева потеряла ребенка из-за секс-скандала

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева призналась, что несколько лет назад потеряла нерожденного ребенка из-за скандала на фоне ее интимных фото с мужем Тарзаном (Сергеем Глушко).

Так, подробностями трагедии и того, как эти снимки попали в сеть, звезда поделилась в интервью для YouTube-канала "Эмпатия Манучи" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Наташа Королева Фото: bimru.ru

"Муж потерял телефон, хотя, мне кажется, что украли. Наверное, подумали, у такого парня можно найти массу всего, но нашли такое... К себе в спальню пускать я никого не собиралась, а здесь в нее вторглись и очень некрасиво, грязно. Было трудно пройти через это. Бомбануло по здоровью. Для меня это был безумный стресс. Я обращалась к психотерапевту, лежала на капельницах", — вспомнила Королева.

Тарзан и Наташа Королева Фото: instagram/koroleva__star

Также, по словам певицы, воры пытались шантажировать их с мужем, вымогая 100 тысяч долларов за сокрытие кадров. Однако они не пошли на поводу и стала готовиться к взрыву в прессе. Когда снимки попали в сеть, Королева подала в суд, отстаивая право на неприкосновенность частной жизни. Казалось, со временем шумиха утихла, но вскоре паре пришлось столкнуться с личной трагедией.

Наташа Королева Фото: instagram/koroleva__star

"Через три года поднимается новая волна. Говорили, Королева развратница, лишить ее звания заслуженной артистки. Я просто офигела. А в это время я нахожусь в положении. И вот я прихожу к врачу, он меня смотрит. По его взгляду я вижу, что-то произошло. В этот момент жить уже не хотелось. Было три месяца... Этот нерожденный ребенок на совести тех людей, которые это заварили", — добавила Королева.

Певица отметила, что, несмотря на громкую историю, все равно продолжает посылать супругу откровенные снимки.

Тарзан и Наташа Королева Фото: woman.ru

"Я была бы, конечно, крутой порноактрисой. В этом жанре могла бы сделать большую карьеру и стать мегапопулярной. Но, мне кажется, у нас с мужем в этом больше эротичности нежели пошлости", — пошутила Наташа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наташа Королева показала себя голой в ванной и нарвалась на критику сети.

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