Королева об изменах Тарзана: каждая семья проходит через кризис

Российская артистка украинского происхождения Наташа Королева впервые отреагировала на скандал с изменой мужа Сергея Глушко (Тарзана).

Так, 47-летняя артистка опубликовала пост на личной странице в Instagram, в котором заявила, что каждая семья проходит через кризис. Однако, как отметила Королева, только от пары зависит, что это будет значить для них – разрушение или новый шанс.

"Каждая семья проходит через кризис, из которого одни семьи выходят преображенными, с новыми правилами и обновленной структурой семейных ролей, а другие теряют то немногое, чем владели! В японском языке слово "кризис" состоит из двух иероглифов – один переводится как "разрушение", а второй – как "шанс"! Разрушение дает нам новый шанс", – заявила Королева.

Наташа Королева и Сергей Глушко (Instagram Наташи Королевой)

Отметим, что поклонники бурно отреагировали на публикацию Королевой. Многие выразили артистке слова поддержки. Однако другие осудили ее, заявив, что Тарзан попросту опозорил их многолетний брак.

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