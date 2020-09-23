Королева об изменах Тарзана: каждая семья проходит через кризис

Российская артистка украинского происхождения Наташа Королева впервые отреагировала на скандал с изменой мужа Сергея Глушко (Тарзана).
Так, 47-летняя артистка опубликовала пост на личной странице в Instagram в котором заявила, что каждая семья проходит через кризис. Однако, как отметила Королева, только от пары зависит, что это будет значить для них – разрушение или новый шанс.
"Каждая семья проходит через кризис, из которого одни семьи выходят преображенными, с новыми правилами и обновленной структурой семейных ролей, а другие теряют то немногое, чем владели! В японском языке слово "кризис" состоит из двух иероглифов – один переводится как "разрушение", а второй – как "шанс"! Разрушение дает нам новый шанс", – заявила Королева.
Отметим, что поклонники бурно отреагировали на публикацию Королевой. Многие выразили артистке слова поддержки. Однако другие осудили ее, заявив, что Тарзан попросту опозорил их многолетний брак.
Как сообщал OBOZREVATEL:
28-летняя российская актриса Анастасия Шульженко заявила, что у нее были интимные отношения с Сергеем Глушко (Тарзаном). Также она отметила, что после признания ей начала угрожать супруга артиста и обвинять в краже.
Позже девушка заверила, что ждет ребенка от Тарзана. Однако в эфире шоу "На самом деле" она сделала публичный тест на беременность, который показал отрицательный результат.
Сам Сергей Глушко признался в измене супруге и объяснил, что его "соблазнили" и "ввели в неадекватное состояние" с помощью "набора всяких веществ".